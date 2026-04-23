話題の占星術師・ｍiraimikuさんが占う、今月の「やぎ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆急がば回れ！恋の進展はゆっくりと今期の恋はゆっくり着実に進んでいくとき。日常のやりとりの中で少しずつ距離が近づいていくので、フリーの人は学校やバイト先、職場で仲のいい