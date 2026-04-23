話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「さそり座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆気になる彼との距離が確実に近づくとき♡濃密な恋愛運。好きな人との距離がぐっと近づいたり、今まで知らなかった新しい一面を知ったりと心が大きく動く出来事が起こるとき