話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「おとめ座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆リスペクトできる彼との出会いに期待尊敬できる人に惹かれるとき。フリーの人は、学校や職場で夢に向かって頑張っている人にひと目惚れしちゃう可能性あり♡人前で活躍して