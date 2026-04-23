話題の占星術師・miraimikuさんが占う、今月の「しし座」の恋愛運＆全体運。大好きなあの人との相性は？運命の人は現れる？ハッピーになれるアドバイスがギュッと詰まった、LOVE占いをお届けします♡ さっそくチェック！今月のラブ運 ★★★☆☆仲のいい男友だちと急接近の予感！恋は“友だちの延長線上”にスタンバイしているかも。フリーの人は、男女のグループで遊んだり、共通の趣味を楽しむ中で自然と距離が近づいていき