靖国神社の前で自作の冊子を手にした長谷川順一さん。（４月８日撮影、東京＝新華社記者／李林欣）【新華社東京4月23日】「東京の戦争遺跡を歩く会」の長谷川順一会長（89）は千代田区の靖国神社前で「ここには加害の歴史がたくさん詰まっている。靖国神社の本質を啓発したい」と語った。1937年生まれの長谷川さんは新宿区議を30年近く務めた後、2010年から靖国神社のガイドツアーを実施。その回数は400回を超える。案内の際は