日本テレビ「ぐるナイ」が２３日、放送され『前髪ぱっつん』企画で、人気芸人が大変身を遂げた。酒豪のやさぐれキャラで知られる「納言」薄幸で、前髪ぱっつん企画でイメチェンし、美容系のＣＭが欲しい！と志願した。薄幸はトレードマークだったロングヘアもばっさり。肩ぐらいまでの外ハネのヘアになっており、前髪もぱっつん。愛らしい印象に激変しており、髪のサラサラ感も増したように見える。番組内で初めて鏡で自分