福岡県で、幼い姉妹2人が死亡した事件が急展開です。4歳の長女を殺害した疑いで母親が逮捕されました。母親は、次女の殺害への関与もほのめかしています。実の娘を、なぜ殺害するに至ったのでしょうか。幼い姉妹が死亡した事件で逮捕、送検されたのは母親の水沼南帆子容疑者（30）。3月10日、福岡・嘉麻市の母子支援施設の一室で4歳の長女・二彩ちゃんの首を電気コードで絞め付けるなどして、殺害した疑いが持たれています。水沼容