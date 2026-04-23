言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、社会の経済的な仕組みから、かつて街角で見られた商売、さらに精密な電子機器に搭載されている機能まで、新旧織り交ぜた3つの言葉を用意しました。正解にたどり着く頃には、頭の中がすっきりと晴れていくはずです。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□んかか□□んやでん□□せいヒント：書籍や漫画を貸す昔の