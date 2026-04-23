長く活躍している芸能人ほど、プライベートな変化に気付きにくいこともあります。若々しい見た目やスタイルからは想像できないと驚く人も多いようです。All About ニュース編集部は4月7日、全国20〜70代の男女300人を対象に「実は〇〇な芸能人」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「実は3人以上出産していると知って驚いた芸能人」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】2位：松浦亜弥