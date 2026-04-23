5月に行われる新潟県知事選挙で現職・花角知事への支持を表明している自民党。4月23日、党本部から西村康稔選挙対策委員長が新潟を訪れ、「やれることは全てやって応援していきたい」と支援の姿勢を強調しました。拍手で迎えられたのは自民党の西村康稔 選挙対策委員長。自民党県連の支部長や幹事長などが集まる会議に、党の選対委員長が来県するのは異例だといいます。【自民党西村康稔 選挙対策委員長】「（花角知事は）柏崎刈