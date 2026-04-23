ちいかわマーケット公式X（旧Twitter）は4月22日に投稿を更新。「ちいかわパーク」グッズのオンライン販売を告知しました。【写真】ちいかわパークグッズのオンライン販売商品「ベレー帽買えるやん！パラレルの木も！」「ちいかわマーケット（オンラインストア）で取り扱い開始する『ちいかわパーク』グッズ詳細をお知らせ」とつづり、グッズの写真を4枚載せている同アカウント。ぬいぐるみキャップ、リュック、クリアファイルなど