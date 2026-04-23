老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。今回は、年金が月22万円で生活が苦しい人からの質問です。Q：年金月22万円でも生活が厳しいのは普通なのでしょうか？「夫婦で年金が月22万円ほどありますが、最近は生活が