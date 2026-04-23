ドイツと英国のメディアはこのほど、ホルムズ海峡の封鎖による衝撃は過去50年間で最も深刻なエネルギー危機であると述べ、中国は最高指導者が10年前に打ち出したエネルギー戦略に関する先見性のある決断により、今回の危機における最大の勝者になったと報じました。ドイツの代表的なニュース週刊誌「デア・シュピーゲル」のウェブサイトはこのほど、「未来のエネルギーを巡る争いが今、本格的に始まった』と題した記事を掲載し、「