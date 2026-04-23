『サッカー日本代表 アタッカー動作解析図鑑』（著者：三浦哲哉／監修：須田芳正／出版社：カンゼン）が2026年4月30日に発売される。 【写真】三苫薫選手「左サイドを切り裂く3つのドリブル」 三笘薫選手の反発ステップ、伊東純也選手のクロス、久保建英選手のカットイン......。超一流アタッカーの身体動作はなぜあれほどまでに美しく、語りたくなるのか。 本書は史上最強との呼び声が高いサッカー