Photo: Yuhei Tokimatsu キャンプでコーヒーを淹れる時間は好きだ。でも、ドリッパーやサーバーを持っていくと意外とかさばる。アウトドア用のものも軽いけれど独特な形は同じで、荷物に入れにくく、持っていくのが面倒だった。&NE（アンドエヌイー）「nikii cafe トライタン ドリッパー＆サーバー」（税込2,750円）は、いくつもの面倒をひとつで解消してくれたコーヒーセット。必要なも