島本理生の長編小説『ノスタルジア』（河出書房新社）が4月23日（木）に発売される。 【画像】島本理生『ノスタルジア』発売 島本理生は発売に際して「私がコロナ禍以降に書いた小説の中で、おそらくは最も重要な作品になりました。この小説でぜひ彼らと世界の果てまで旅してください。」とコメント。各界の著名人や書店員からも応援コメントや感想が届いた。 ■本文より 「自分にとっての愛とは、指先が触れたと思った瞬