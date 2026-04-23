「ディズニーストア」は、4月24日（金）から、日差しや紫外線が気になる季節に向けた新コレクション「SHINY DAY」を、全国の店舗や公式オンラインストア、「ディズニーフラッグシップ東京」で順次発売する。【写真】アリエルのアートが美しい一品も！新コレクション一覧■紫外線が気になる季節に今回発売される「SHINY DAY」は、晴雨兼用の「折りたたみ傘」や手の甲までカバーできるロングタイプの「アームカバー」などがそ