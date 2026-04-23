3月に、軽音楽の全国大会に出場したバンドが所属する創成館高校の音楽部。期待の新人も加わりさらなる飛躍を目指します。 ※詳しくは動画をご覧ください 音楽部では日頃から部員たちが5つから6つのバンドに分かれて活動し、学内外のイベントで腕前を披露しています。 そのひとつが、3年生5人組バンド「春色定食」です。 3月、名古屋市で行われた「全国高校軽音楽発表会」に部として初出場。 入賞こそ逃しまし