長崎市のナガサキピースミュージアムで、戦争の記憶を伝える絵画の作品展が開かれています。 4歳の時に東京大空襲を経験した、市川 春代さん(85)が描いた35点が展示されています。 ※詳しくは動画をご覧ください 作品展は5月17日まで開かれています。