6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（49）が、「時短手抜き」という家族ごはんを公開し、話題になっている。【映像】大家族うるしやま家 15人分のお弁当家族15人分のお弁当や、仕事終わりの30分で用意した夕食など、大家族ならではの料理をSNSで紹介している佳月さん。「毎日こんな豪華な料理、尊敬します」「佳月ママのお料理食べたい！」などの声が寄せられ、注目を集めていた。家族に作った“時短手抜き