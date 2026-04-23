母子生活支援施設の中で、4歳の長女を殺害したとして、母親が逮捕されました。また、立ち入り禁止のはずの施設に内縁の夫が3年もの間、一緒に暮らしていたことが分かりました。警察は、動機に影響を与えた可能性があるとみて捜査しています。■職員は誰1人把握せず…内縁の夫も3年にわたり同居事件があったのは本来、母と子が守られるはずの場所である母子生活支援施設。DVや経済的な問題などを抱えた母親と子どもが、支援を受けな