２３日の阪神戦の中止が決まり、取材に応じる横浜ＤｅＮＡの相川監督＝横浜スタジアム２３日に横浜スタジアムで予定されていた横浜ＤｅＮＡ─阪神６回戦は降雨のため中止となった。今季２度目の雨天中止となったが、相川監督は「明日（２４日）に向けて準備するだけ」と語った。乱打戦となった２１日と２２日の試合は先発投手が五回を持たずに降板。指揮官は「何とか先発が頑張ってもらわないと苦しくなる」と奮起を期待した。