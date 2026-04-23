香港チャンピオンズデー（２６日、シャティン競馬場）のＪＲＡ海外馬券発売対象Ｇ１３レースの出走馬とゲート順が２３日、・発表された。海外競馬に精通するフリーライターの土屋真光氏は、ヴォイッジバブル（セン７歳、香港・Ｐイウ厩舎、父ディープフィールド）の共同馬主である藤沢忠義氏を取材した。昨年、３１年ぶりに香港３冠馬（スチュワーズＣ、香港ゴールドＣ、チャンピオンズ＆チャターＣ）となり、チャンピオンズマ