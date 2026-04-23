１月の調教中に負傷した北村宏司騎手＝美浦・フリー＝が今週、復帰することが決定した。ともに東京で土曜に１鞍、日曜は２鞍。オークストライアルのフローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京・芝２０００メートル＝２着までに優先出走権）では、ペイシャシス（牝３歳、栗東・加藤公太厩舎、父シスキン）との初コンビで臨む。復帰初日の土曜は４Ｒのミライヘノティアラ。日曜は２Ｒのマナイアカラニにも騎乗する。