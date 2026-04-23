プロ野球の日本ハム、巨人、中日でプレーし、昨季限りで現役を引退した中田翔さんが車＆バイクの撮影のオフショットを披露した。中田さんは２３日に自身のインスタグラムを更新。「この前の撮影！ナックル修理中だから、今回はＳで！！」と記すと、続けて「このバイクも久々乗ったけどセル楽やし良かったわ！」と感想をつづり、重厚感のある黒の大型バイクとの硬派なショットを披露。そして、「いつまでも楽しく周りに感謝しな