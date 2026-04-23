【女子旅プレス＝2026/04/23】「薬屋のひとりごと」原作小説カフェが、2026年5月14日から東京、5月28日から大阪の2拠点にて開催。シリーズ累計発行部数4,500万部を超える人気小説「薬屋のひとりごと」の世界観を、料理という切り口から体感できるテーマカフェだ。「温」「清」「安」の3カテゴリーを軸に考案されたメニューを提供する。【写真】「薬屋のひとりごと」原作小説カフェ提供メニュー◆身体をいたわる「温」「清」「安」