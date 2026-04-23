ドル高と円安が併存、ドル円１５９円台後半円安けん制発言には動じず＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、ドル買いと円売りが併存している。中東情勢の混迷を背景とした有事のドル買いに加え、原油高による日本の交易条件悪化が円安方向への傾斜を促し、ドル円は159.78近辺まで本日の高値を更新した。片山財務相がブルームバーグのイベントで円安をけん制する発言を行ったものの、市場の反応は限定的で、ドル円