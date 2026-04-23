本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 4/23（木） EUR/USD 1.1595（15億ユーロ） 1.1600（9.58億ユーロ） 1.1610（17億ユーロ） 1.1615（8.16億ユーロ） 1.1625（11億ユーロ） 1.1640（13億ユーロ） 1.1650（44億ユーロ） 1.1675（15億ユーロ） 1.1700（17億ユーロ） 1.1710（6.87億ユーロ） 1.1795（5.76億ユーロ） 1.1800（14億