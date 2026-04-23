モデルのせいらが23日、都内で行われた映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』（5月1日公開）のジャパンプレミアに参加した。【全身ショット】美脚あらわ！美しすぎるスタイルを披露したセイラプレミアムゲストとして参加。ファッションのポイントを問われると、『プラダを着た悪魔』をイメージしたそうで「レースとフェザーのブラックドレスで表現してみました」と笑顔で話していた。前作は、トッ