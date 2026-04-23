東京電力福島第1原発2号機の原子炉圧力容器に挿入したファイバースコープで撮影した炉心を囲う隔壁（シュラウド）の外壁＝16日（東電提供）東京電力は23日、福島第1原発2号機でファイバースコープを挿入して行った原子炉圧力容器内部調査の結果を発表した。撮影した映像の範囲では、炉心を囲う円筒形の隔壁（シュラウド）などの構造物に目立った変形はなかったとしている。調査範囲の放射線量は毎時数シーベルトと極めて高いこと