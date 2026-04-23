◇サッカー・アジア・チャンピオンズ・リーグ・エリート（ACLE）（サウジアラビア・ジッダ）ACLEは25日に決勝が行われ、初出場で優勝を狙うFC町田ゼルビアは前回王者のアルアハリ（サウジアラビア）と対戦する。23日には滞在中のサウジアラビアからオンラインで取材に応じ、FW相馬勇紀（29）は決勝戦のキーマンに自身とFWエリキ（31）の名前を挙げた。「（キーマンは）僕とエリキかな。今年、2人で（点を）取り続けてきた。