4月23日（木）に放送された『徹子の部屋』に高橋克実が出演し、急逝した共演者・伊藤俊人さんへの変わらぬ思いを語った。【映像】高橋克実、40歳で急逝した『ショムニ』盟友への思い「全然まだそのへんから出てきそう」長い下積み生活を経て、30代後半のときに出演したドラマ『ショムニ』で一躍ブレイクした高橋。当時共演した仲間とは、今でも年1回「ショムニ会」を開いて集まっているという。その作品で共演し、深い親交があった