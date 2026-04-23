桐野夏生『眠れぬおまえに遠くの夜を』（文藝春秋）が2026年4月22日に発売された。 【写真】『眠れぬおまえに遠くの夜を』著者・桐野夏生 本作は月刊『文藝春秋』で連載された桐野夏生による長編作品。物語の舞台は「韓国芸能界」。K-POPや韓国ドラマが世界的に注目を浴び、大きな成功を収める一方、スキャンダルへの過剰な対応や契約問題など負の側面が話題になることも多いという。今作では栄光の果てに転落を味わう男・ナ