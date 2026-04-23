デンマーク1部のミッティランに所属するギニアビサウ出身の19歳MFアラマラ・ジャビが刺傷事件に巻き込まれ、重傷を負ったことがわかった。英『BBC』が伝えた。地元警察によると、事件はクラブの本拠地があるデンマーク中部の町ヘアニングで、19日早朝に発生した。ジャビは刺傷により重体となり、病院へ搬送された。クラブは21日の声明で、ジャビの容体について「彼は危篤状態で緊急手術を受けた」と説明。その後の経過につい