『アップトゥボーイ vol.362（2026年6月号）』（ワニブックス）が2026年4月23日に発売された。 【写真】特別版にはモーニング娘。初期メンバー・安倍なつみが登場 今号は創刊40周年イヤー・メモリアル号第3弾としてハロー！プロジェクト特集を掲載。2026年はハロー！プロジェクトも30年目突入を目前に控えた節目の年となっている。 表紙・巻頭を飾るのは、ハロー！プロジェク