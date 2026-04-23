ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ（33）と妻のブリアナさんは4月18日、Instagramを更新し、第3子となる女の子が誕生したことを発表した。 【画像】「真美子さんグッジョブ」大谷翔平、“実は苦手”な食べ物は？好き嫌い聞かれ「しょうがなく1個食べたり…」 ベッツ夫妻は、投稿で新たな家族が加わったことを明かし、第3子の女の子を「カーリ・ベッツ」と命名したことを報告。さらに