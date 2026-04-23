小学6年生と中学3年生を対象とした全国学力調査が実施され、県内では2万1000人あまりの児童・生徒が臨みました。 全国学力調査は児童や生徒の学力を把握し、教育の検証、改善をしようと文部科学省が2007年度から行っています。 ※詳しくは動画をご覧ください 今年は小学6年生が国語と算数の2教科、中学3年生は国語と数学、英語の3教科を実施し県内では、計462校で2万1000人あまりが参加しました。