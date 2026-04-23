本日の日経平均株価は、一時6万円突破も目標達成感から利益確定売りが優勢となり、前日比445円安の5万9140円と4日ぶりに反落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は13社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、第1四半期業績はコンセンサス大幅上振れとなったキヤノンマーケテ