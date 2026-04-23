2026年4月29日（水）25時35分〜26時05分 日本テレビにて放送の深夜単発ドラマ「AIに話しすぎた男」。BALLISTIK BOYZ 砂田将宏が主人公・相内亮佑を演じる本作に、亮佑の友人役としてBALLISTIK BOYZ 日郄竜太・加納嘉将の出演が決定！演技初挑戦でアドリブも…!?映像作品初挑戦という2人だったが、現場入りした瞬間から明るくスタッフ陣を盛り上げており、少し緊張した様子だった砂田も「2人がいたのでリラックスしてクランク