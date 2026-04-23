鬼越トマホークの金ちゃんが、自身の経験に基づいた「公立至上主義」とも言える教育方針と、その裏にある子供への熱いサポート体制を明かした。【映像】金ちゃんの2人の息子『秘密のママ園』ABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん（鬼越トマホーク）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげ（モグライダー）の3人が育児についてトーク。子供の進路について本音で議論を交わした。現在3歳と5歳の息子を