テレビ朝日系「ロンドンハーツ」が２１日に放送された。この日は先週に引き続いて「井口のこのメンツなら勝てる格付け」。格付け企画でワーストに名を連ねることの多いウエストランド・井口浩之が「このメンバーでこのテーマなら勝てる」という主旨で進行する。４年連続で「キングオブコント」決勝進出を果たし、昨年に準優勝を飾ったトリオ・や団からロングサイズ伊藤、中嶋享が参戦。「４０〜５０代の働く女性に聞いた意外