◇JABA長野大会予選リーグ三菱重工East2―1アスミビルダーズ（2026年4月23日長野オリンピックスタジアム）三菱重工Eastが接戦を制し、予選リーグの初戦を飾った。先発した入社2年目の安達壮汰投手（23）が公式戦最長となる8回を投げ、9三振を奪って2安打無失点。期待の左腕が同初勝利をマークした。「初戦ということで絶対に勝ちたい思いがありました。雨も降ってコンディションが悪かったので丁寧に投げることを意識し