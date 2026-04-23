鬼越トマホークの金ちゃんが、毒舌キャラとは裏腹な驚きの私生活と、独自の仕事哲学を明かした。【映像】金ちゃんの2人の息子『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、金ちゃん（鬼越トマホーク）、ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）、ともしげ（モグライダー）の3人が出演。家庭での「愛情表現」についてトークを繰り広げた。MC陣から「妻を褒めているか」と問われた金ちゃんは、「毎日『愛してる