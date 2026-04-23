X JAPANのYOSHIKIが23日、自身のインスタグラムを更新。日本時間28日に米ドジャースタジアムで行われるドジャース対マーリンズ戦での米国国歌演奏を発表した。YOSHIKIはインスタグラムで「See you at Dodger Stadium next Monday！」と報告し、日本語でも「4／27米ドジャー・スタジアムにて米国歌を演奏」とつづった。ただ、正式発表より先んじて告知してしまったようで、その後自身のX（旧ツイッター）を更新。「発表、明日する