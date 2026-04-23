今オフも目玉となる補強がなく、逆にチームの象徴である村上宗隆が海を渡ってしまった。19年にもわたり、ヤクルト一筋でプレーした “ブンブン丸” の愛称でお馴染み、レジェンド・池山隆寛氏を新監督に迎えたとはいえ、多くを期待するファンはほとんどいなかった。その証拠に、野球評論家のほとんどが、今季のヤクルトは最下位と予想したーー。ところが、いざ開幕すると、横浜DeNAをスイープし、続く広島にも連勝（1試合は雨