バレーボール男子日本代表の高橋藍（サントリー）が今季からの肉体改造の成果を明かした。サントリーは今季の「大同生命ＳＶリーグ」のレギュラーシーズン（ＲＳ）で２９連勝の快進撃を見せ、４０勝４敗の圧倒的な強さで１位フィニッシュした。高橋は２３日、都内で上位６チームによるチャンピオンシップ（ＣＳ、５月１日開幕）へ向けた会見に出席。同じ日本代表で活躍する小川智大、小野寺太志、関田誠大らを擁するチームの