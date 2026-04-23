Perfumeの25年間の集大成となるドキュメンタリー映画『Perfume“コールドスリープ”-25 years Document-』より、ライブでPerfumeとファンがひとつになる“名曲”のシーンを切り取ったポスタービジュアルが解禁された。【動画】映画『Perfume“コールドスリープ”‐25 years Document‐』本予告結成から25年にわたり第一線を走り続けてきたPerfume。5年ぶりの東京ドーム公演を目前に控えたメジャーデビュー20周年記念日、2025年