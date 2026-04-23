全日本プロレス２３日・新宿フェイス大会の「チャンピオン・カーニバル２０２６（ＣＣ）」Ｂブロック公式戦で、ドラゴンゲートのオープン・ザ・ドリームゲート王者・菊田円（２６）がザイオン（３６）と激突。激闘の末、両者リングアウト負けで勝ち点を逃した。ドラゲーマットの絶対王者として王道マットに殴りこみをかけた菊田は初戦（１８日、名古屋）で本田竜輝を下し白星発進に成功。１９日大阪大会では負傷欠場となった斉