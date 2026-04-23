LIBERNOVO HK CO., LIMITED（以下、LiberNovo）は、同社の電動ワークチェア「LiberNovo Omni」などをお得に購入できるセール「初夏のデスクワーク応援セール」を開始した。セール期間は2026年4月23日11:00〜2026年5月22日10:59まで。なおLiberNovo Omniは“人の動きに自然に追従する椅子”というコンセプトで生まれた電動チェア。身体の動きに合わせてリアルタイムで座面や背もたれが調節されたり、利用者の脊椎に合わせて背中を柔