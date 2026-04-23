4月30日19時放送の『ＳＴＡＲ』（フジテレビ系）に、Snow Man、＝LOVE、EXILE B HAPPY、小島よしお、Juice=Juice、ONE N’ ONLYが登場。鈴木雅之と渋谷凪咲は令和版「渋谷で5時」をデュエットする。【写真】目黒蓮「non-no」6月号特別版表紙に登場Snow Manは新曲を生パフォーマンス。＝LOVEは「お姫様の作り方」と「劇薬中毒」の2曲をメドレーで披露する。EXILE B HAPPYは、8人のメンバーにお笑い芸人の小島よしおが加わって